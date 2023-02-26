وزير المالية يشارك في اجتماع طاولة مستديرة عن تطورات الديون السيادية العالمية

البلاد : متابعات

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في مدينة بنغالور الهندية يوم السبت 25 فبراير 2023م، وذلك لبحث مسألة الديون السيادية العالمية ضمن أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة الهند.

وتم تنظيم الاجتماع من قبل الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يهدف الاجتماع الذي شهد حضور كبار مسؤولي دول مجموعة العشرين إلى بحث الديون السيادية العالمية لغرض تعزيز الفهم المشترك بشأن عدة قضايا مثل تشخيص نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وتحديد أبرز الأزمات المتعلقة بإعادة هيكلتها، والوصول إلى اتفاق بشأن العمليات و”القواعد” الفنية أو المبادئ لإعادة هذه الهيكلة بكفاءة.

وذكر معالي الجدعان بأن إطار العمل المشترك يُعد الإطار الشامل الوحيد لإعادة هيكلة الديون الذي يقوم عليه الدائنون الجدد ودائنو أعضاء “نادي باريس” التقليديون، والذي أثبت فعاليته في مبادرة معالجة ديون جمهورية تشاد.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة تعزيز التواصل الفعال مع وكالات التصنيف الائتماني والدائنين من القطاع الخاص، وذلك لمعالجة مخاوف المقترضين حيال مخاطر خفض التصنيف عند التقدم بطلب لتخفيف أعباء الديون بموجب الإطار المشترك.

أشاد معالي الجدعان بجهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجال تنمية القدرات، مطالبا بتكثيف تلك الجهود في ضوء مخاطر الديون المتزايدة لعديدٍ من البلدان. كما أكد معاليه على أهمية إشراك بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية “الإقليمية”، وذلك بالنظر إلى دورها المحوري في تخفيف حدة تحديات الديون لعديد من البلدان المحتاجة.

وخلال هذا الاجتماع أكد معالي الجدعان على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الإطار المشترك، والبحث عن السبل الممكنة لتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في التعامل مع مخاطر الديون لدى الدول المحتاجة، بالإضافة إلى الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص.