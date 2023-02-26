فيديو.. برشلونة يسقط أمام ألميريا في الدوري الإسباني

خسر برشلونة في ميدان ألميريا الأحد بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022-2023.

وظل برشلونة في صدارة الليغا بواقع 59 نقطة، بعيدًا بفارق مريح عن حامل اللقب وصاحب الوصافة الحالي ريال مدريد (52 نقطة).

سجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب المالي الشاب بلال توريه (21 عامًا) في الدقيقة 24 من تصويبة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وبات ألميريا في الترتيب الـ15 على لائحة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بعد أن كان في المركز الـ19 قبل مباراة برشلونة.

في حين تكبّد برشلونة الهزيمة الثانية تواليًا بكل البطولات، بعد خسارته الأسبوع الماضي من مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي.

شاهد هدف ألميريا ضد برشلونة