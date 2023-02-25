الرياضة

موعد مباراة الهلال والدحيل القطري في نصف نهائي أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ      25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان

يواجه الهلال نظيره الدحيل القطري في الـسادسة من مساء غدٍ الأحد على استاد الثمامة بالدوحة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يتأهل الفائز منهما لمواجهة فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة النهائية للبطولة التي تلعب ذهابًا وإيابًا.

وقد نجح الهلال في الوصول لنصف النهائي بعد تجاوزه عقبة فولاذ خوزستان الإيراني بالفوز عليه في ربع النهائي بهدف دون مقابل، فيما تغلب الدحيل على الشباب بنتيجة (2-1).

ويطمح نادي الهلال في الفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، في حين يسجل الدحيل الظهور الأول في الدور نصف النهائي.

وهذه المباراة هي السابعة التي تجمع بين الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا؛ حيث فاز الهلال في مباراتين منها، مقابل انتهاء ثلاث مواجهات بالتعادل، فيما تفوق الدحيل في أول مباراة جمعت الفريقين.
تقابل الطرفان مرتين في الأدوار الإقصائية، كانتا ضمن دور الـ16، حيث كان الفوز من نصيب الدحيل في نسخة عام 2013م، في حين تفوق الهلال في المواجهة التي أقيمت عام 2015م.

 

وبلغ الهلال هذه المرحلة للمرة السابعة منذ عام 2002م، وتأهل للنهائي في آخر 3 مرات وصل فيها لدور الأربعة وذلك أعوام 2017م و2019م و2021م.

أما الدحيل فبات رابع نادٍ قطري يبلغ نصف النهائي، وذلك بعد أم صلال عام 2009م، والسد أعوام 2011م و2018م و2019م، والجيش عام 2016م، وهو يتطلع لأن يصبح ثاني أندية قطر التي تتأهل إلى النهائي بعد السد الذي توج باللقب عام 2011م.

وقد أخفق نادي الدحيل في تحقيق الفوز في أول 7 مباريات خاضها أمام الأندية السعودية، حيث تعادل 3 مرات وخسر 4 مباريات، لكنه تمكن من تحقيق الفوز في آخر مواجهتين، عندما تغلب على التعاون والشباب، وهو الآن يطمح بتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

* تفوق أزرق أمام القطريين..

واجه الهلال الأندية القطرية في 36 مباراة، ويدين التفوق للأزرق الذي فاز في 20 مباراة مقابل 6 انتصارات للقطريين و10 تعادلات، وسجل (الزعيم) 69 هدفًا في شباك أندية قطر مقابل تلقيه 40 هدفًا.
ويسعى الهلال لوضع حد لانتصارات الأندية القطرية، التي فازت في آخر 4 مباريات على الأندية السعودية، حيث تغلب السد على الفيصلي، والريان على الهلال، وكان آخر انتصارين للدحيل على كل من التعاون والشباب.

* مواجهة أرجنتينية..

تجمع المباراة بين مدربين أرجنتينيين هما رامون دياز مدرب الهلال، وهرنان كريسبو الهداف السابق للتانغو، الذي يتولى تدريب الدحيل، وسبق لدياز أن درب كريسبو عندما كان لاعبًا، ويعول الأخير على مجموعة من النجوم؛ أبرزهم الهداف الكيني مايكل أولونغا الذي سجل 15 هدفًا في دوري أبطال آسيا منذ ظهوره الأول فيها عام 2021م، وهو يمتلك أعلى معدل تسجيل في البطولة خلال هذه الفترة بمعدل هدف كل 77 دقيقة، وذلك بالنسبة للاعبين الذين سجلوا 7 أهداف على الأقل.

سجل أولونغا 15 هدفًا في 13 مباراة خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا، علماً بأنه منذ عام 2013م لم يتفوق عليه سوى البرازيلي أدريانو الذي سجل 15 هدفًا في 12 مباراة.

ويغيب عن الدحيل محترفه البرازيلي إدميلسون بسبب الإصابة، ويبرز في صفوفه أيضًا المعز علي وكريم بوضياف ومحمد مونتاري والكوري نام تاي هي ولويز مارتن والأرجنتيني فيديريكو فرنانديز.


وفي المقابل، يعتمد دياز على المالي موسى ماريغا المتخصص في الأدوار الإقصائية، حيث سجل 3 أهداف فقط في دوري أبطال آسيا، ولكن جميع هذه الأهداف جاءت في الأدوار الإقصائية، في مباراة ربع النهائي أمام فولاذ، وكان قبل ذلك سجل في نصف نهائي عام 2021م أمام النصر، وفي نهائي تلك النسخة أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ويلعب الكوري جانغ هيون سو أساسيًا، ومن المتوقع أن يتكون الثلاثي الأجنبي الآخر من الكولومبي كوييار والمالي ماريغا والبرازيلي ميشايل على حساب الأرجنتيني فييتو، أو النيجيري إيغالو الذي قد يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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