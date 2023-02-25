موعد مباراة الهلال والدحيل القطري في نصف نهائي أبطال آسيا

جدة – هلال سلمان
يواجه الهلال نظيره الدحيل القطري في الـسادسة من مساء غدٍ الأحد على استاد الثمامة بالدوحة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يتأهل الفائز منهما لمواجهة فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة النهائية للبطولة التي تلعب ذهابًا وإيابًا.
وقد نجح الهلال في الوصول لنصف النهائي بعد تجاوزه عقبة فولاذ خوزستان الإيراني بالفوز عليه في ربع النهائي بهدف دون مقابل، فيما تغلب الدحيل على الشباب بنتيجة (2-1).
ويطمح نادي الهلال في الفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، في حين يسجل الدحيل الظهور الأول في الدور نصف النهائي.
وهذه المباراة هي السابعة التي تجمع بين الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا؛ حيث فاز الهلال في مباراتين منها، مقابل انتهاء ثلاث مواجهات بالتعادل، فيما تفوق الدحيل في أول مباراة جمعت الفريقين.
تقابل الطرفان مرتين في الأدوار الإقصائية، كانتا ضمن دور الـ16، حيث كان الفوز من نصيب الدحيل في نسخة عام 2013م، في حين تفوق الهلال في المواجهة التي أقيمت عام 2015م.
وبلغ الهلال هذه المرحلة للمرة السابعة منذ عام 2002م، وتأهل للنهائي في آخر 3 مرات وصل فيها لدور الأربعة وذلك أعوام 2017م و2019م و2021م.
أما الدحيل فبات رابع نادٍ قطري يبلغ نصف النهائي، وذلك بعد أم صلال عام 2009م، والسد أعوام 2011م و2018م و2019م، والجيش عام 2016م، وهو يتطلع لأن يصبح ثاني أندية قطر التي تتأهل إلى النهائي بعد السد الذي توج باللقب عام 2011م.
وقد أخفق نادي الدحيل في تحقيق الفوز في أول 7 مباريات خاضها أمام الأندية السعودية، حيث تعادل 3 مرات وخسر 4 مباريات، لكنه تمكن من تحقيق الفوز في آخر مواجهتين، عندما تغلب على التعاون والشباب، وهو الآن يطمح بتحقيق الفوز الثالث على التوالي.