شاهد.. هاتريك رونالدو يقود النصر للانفراد بصدارة دوري روشن

جدة- محمود العوضي
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالد فريق النصر للانفراد بصدارة دوري روشن بفارق نقطتين عن الاتحاد، بعدما سجل هاتريك ليساهم في فوز فريقه على نظيره ضمك بثلاثية، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس بدوري روشن.
🎥 هدف النصر الأول
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #ضمك_النصر#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦 pic.twitter.com/hrkSiGDzCY
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 25, 2023
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #ضمك_النصر#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦 pic.twitter.com/0qh6ey2xb6
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 25, 2023
تقدم النصر مُبكرًا بالتحديد عقب مرور 18 دقيقة من ركلة جزاء سددها لاعبه كريستيانو رونالدو بنجاح من ركلة جزاء.
🎥 هدف كريستيانو رونالدو الثالث
#️⃣ #ضمك_النصر#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦 pic.twitter.com/tcMgAYWxCh
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 25, 2023
وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولفريق النصر في الدقيقة 23، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 44 أكمل رونالدو الهاتريك لصالح فريقه.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في صدارة دوري روشن، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد، فيما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.