الرياضة

شاهد.. هاتريك رونالدو يقود النصر للانفراد بصدارة دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ      25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالد فريق النصر للانفراد بصدارة دوري روشن بفارق نقطتين عن الاتحاد، بعدما سجل هاتريك ليساهم في فوز فريقه على نظيره ضمك بثلاثية، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس بدوري روشن.

 

تقدم النصر مُبكرًا بالتحديد عقب مرور 18 دقيقة من ركلة جزاء سددها لاعبه كريستيانو رونالدو بنجاح من ركلة جزاء.

وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولفريق النصر في الدقيقة 23، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 44 أكمل رونالدو الهاتريك لصالح فريقه.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في صدارة دوري روشن، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد، فيما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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