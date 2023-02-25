الرياضة

الترجي يتغلب على الزمالك بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ      25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على ضيفه الزمالك، المصري بهدفين دون رد، في المباراة

التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ملعب رادس بتونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور

المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد بن حمودة هدف الترجي الأول في الدقيقة 35 من متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء عقب

خطأ من محمد عواد. فيما جاء الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق محمد علي بن رمضان.

بهذه النتيجة، تصدر الترجي المجموعة برصيد 9 نقاط، واقترب كثيرا من ضمان التأهل، و في المركز

الثاني يأتي المريخ السوداني برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثالث شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، ثم

الزمالك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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