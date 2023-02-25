الترجي يتغلب على الزمالك بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

الرياضةالترجي يتغلب على الزمالك بثنائية في دوري أبطال أفريقيا صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ 25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق جدة- محمود العوضي حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على ضيفه الزمالك، المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ملعب رادس بتونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل محمد بن حمودة هدف الترجي الأول في الدقيقة 35 من متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء عقب خطأ من محمد عواد. فيما جاء الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق محمد علي بن رمضان. بهذه النتيجة، تصدر الترجي المجموعة برصيد 9 نقاط، واقترب كثيرا من ضمان التأهل، و في المركز الثاني يأتي المريخ السوداني برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثالث شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، ثم الزمالك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.