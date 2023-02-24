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ضيوف المنتدى السعودي للإعلام يزورون العُلا ويعجبون بمعالمها التاريخية والأثرية

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1444 هـ      24 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- واس

نظم المنتدى السعودي للإعلام بالتعاون مع الهيئة الملكية للعلا جولة ترفيهية لضيوف المنتدى إلى مدينة العُلا موطن الحضارات الإنسانية القديمة وعاصمة الآثار.

وتعرف ضيوف المنتدى على المعالم التاريخية في مدينة العُلا، وزاروا عدداً من المواقع الأثرية التي تتمتع بها المدينة.

وأبدى ضيوف المنتدى إعجابهم بما شاهدوه من إرث تاريخي، يؤكد أن العُلا أصبحت مقصداً للسياح والزوار، لما تتمتع به من معالم سياحية وتاريخية، تدل على الحضارة التي تمتلكها.

ويهدف المنتدى السعودي للإعلام من وراء تنظيم زيارة لضيوفه للمعالم السياحية والتاريخية في المملكة، إلى تعريفهم بما تمتلكه السعودية من إرث تاريخي وحضاري، ومقومات جعلت منها وجهة سياحية عالمية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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