6 انتصارات في “جولة يوم التأسيس” بالدوري الممتاز للبلياردو

الرياض – محمد الجليحي

تمكن فريق نادي القادسية للبلياردو من الفوز على فريق نادي الهلال2/3 في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الخميس على صالة نادي القادسية بالدمام ضمن مواجهات الجولة الأولى “جولة يوم التأسيس” من الدوري السعودي للأندية الممتازة للبلياردو، الذي انطلقت منافساته للموسم الرياضي 2023 اليوم الخميس بإقامة 6 مواجهات؛ حيث حقق فريق مضر على صالته الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة 3 مقابل 2، وفاز فريق الفتح على مضيفه فريق الزلفي بنتيجة 4 مقابل 1.



وفي جدة، حقق فريق الأهلي على صالته الفوز على ضيفه فريق ضمك بنتيجة 3 مقابل 2 فيما حقق فريق الاتحاد الفوز على فريق وج بنتيجة 5 أشواط دون مقابل صفر، وهي ذات النتيجة التي اعتبر فيها فريق الشباب فائزًا على فريق القلعة في ختام مواجهات الجولة الأولى من الدوري السعودي للأندية الممتازة، وذلك لعدم تمكن لاعبي فريق القلعة من الحضور إلى مدينة الرياض بسبب حجوزات الطيران، وتم اعتبار فريق القلعة منسحبًا، وبحسب نظام البطولة احتبست النتيجة 5 دون مقابل لصالح فريق الشباب.