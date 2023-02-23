الرياض – محمد الجليحي
تمكن فريق نادي القادسية للبلياردو من الفوز على فريق نادي الهلال2/3 في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الخميس على صالة نادي القادسية بالدمام ضمن مواجهات الجولة الأولى “جولة يوم التأسيس” من الدوري السعودي للأندية الممتازة للبلياردو، الذي انطلقت منافساته للموسم الرياضي 2023 اليوم الخميس بإقامة 6 مواجهات؛ حيث حقق فريق مضر على صالته الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة 3 مقابل 2، وفاز فريق الفتح على مضيفه فريق الزلفي بنتيجة 4 مقابل 1.
6 انتصارات في “جولة يوم التأسيس” بالدوري الممتاز للبلياردو
الرياض – محمد الجليحي