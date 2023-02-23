الهلال يُصهر فولاذ الإيراني ويواجه الدحيل في نصف النهائي الآسيوي

جدة- محمود العوضي
تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه المثير على نظيره فولاذ الإيراني بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
د86' الهدف الأول لـ الهلال عن طريق موسى ماريغا
الهلال 1 × 0 فولاد#الهلال_فولاد | #SSC pic.twitter.com/sUTlaqq8l4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023
تفاعل الجماهير الهلالية بعد تقدم فريقها👏🏻👏🏻#الهلال_فولاد | #SSC pic.twitter.com/3lew1EvZpb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023
سجل هدف المباراة موسى ماريجا في الدقيقة 88 مستغلًا تمريرة خلف الدفاع، ليسدد الكرة نحو الشباك.
بتلك النتيجة تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بينما ودع فولاذ البطولة.
وبذلك سيواجه فريق الهلال منافسه الدحيل القطري في نصف النهائي المقرر له الأحد المقبل، لتحديد المتأهل عن غرب القارة لملاقاة فريق أوراوا الياني في النهائي، الذي سيجرى عبر مباراتي ذهاب وإياب.