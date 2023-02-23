الرياضة

الهلال يُصهر فولاذ الإيراني ويواجه الدحيل في نصف النهائي الآسيوي

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1444 هـ      23 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه المثير على نظيره فولاذ الإيراني بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل هدف المباراة موسى ماريجا في الدقيقة 88 مستغلًا تمريرة خلف الدفاع، ليسدد الكرة نحو الشباك.

 

بتلك النتيجة تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بينما ودع فولاذ البطولة.
وبذلك سيواجه فريق الهلال منافسه الدحيل القطري في نصف النهائي المقرر له الأحد المقبل، لتحديد المتأهل عن غرب القارة لملاقاة فريق أوراوا الياني في النهائي، الذي سيجرى عبر مباراتي ذهاب وإياب.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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