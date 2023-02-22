6 خطوات لحل مشكلة توقف البريد الإلكتروني بهواتف أندرويد

البلاد- وكالات

يُعد تطبيق Gmail التطبيق الأساسي للوصول إلى البريد الإلكتروني في هواتف أندرويد. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يتوقف هذا التطبيق أو أي تطبيق بريد إلكتروني آخر تستخدمه في هاتفك عن العمل، وهذا يعني عدم مزامنة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة في هاتفك، وتوقف وصول الإشعارات إلى هاتفك.

يمكن أن تظهر مشكلة توقف تطبيق البريد الإلكتروني عن العمل بعدّة أشكال أخرى، مثل: عدم القدرة على إرسال بريد إلكتروني، أو عدم القدرة على فتح أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني، أو أنك لم تعد تتلقى رسائل جديدة في بريدك الإلكتروني.

ولحل مشكلة توقف تطبيق البريد الإلكتروني عن العمل سواء كان تطبيق Gmail أو أي تطبيق آخر، يمكنك تجربة الطرق التالية:

1- تحقق من أن هاتفك متصل بالإنترنت:

تأكد من تشغيل شبكة الواي فاي إذا كانت إشارة الواي فاي غير ظاهرة في هاتفك، وإذا كنت تستخدم بيانات الهاتف بدلًا من شبكة الواي فاي، تأكد من تشغيلها أيضًا.

إذا كنت متصلاً بشبكة واي فاي عامة، فقد تحتاج إلى تسجيل الدخول أو الموافقة على شروط الخدمة أولاً. يمكنك التحقق من هذه المتطلبات عن طريق فتح متصفح الويب الموجود في هاتفك، بعدها ستنتقل تلقائيًا إلى صفحة تسجيل دخول أو صفحة تتضمن شروط تجب الموافقة عليها.

2- أعد تشغيل هاتف أندرويد:

يمكن حل العديد من المشكلات التي تواجهها معظم التطبيقات الموجودة في هاتف أندرويد ببساطة عن طريق إعادة تشغيله. لأن إعادة تشغيل الهاتف تزيل ذاكرة التخزين المؤقت من هاتفك، وتجبره على إعادة تحميل أي تطبيقات أو صفحات ويب قد تواجه مشكلة معها.

لإعادة تشغيل هاتفك بالشكل الصحيح، أوقف تشغيل الهاتف أولًا، ثم انتظر لمدة 30 ثانية على الأقل قبل تشغيل هاتفك مرة أخرى.

3- حدّث تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه:

سواء كنت تستخدم تطبيق Gmail أو أي تطبيق بريد إلكتروني آخر، تأكد من أن لديك أحدث إصدار منه لضمان أقل عدد ممكن من المشكلات. يمكنك التحقق من آخر التحديثات الخاصة بتطبيق البريد الإلكتروني في هاتفك من (متجر جوجل) Google Play.

4- تحقق من إعدادات مزامنة البريد الإلكتروني:

العديد من تطبيقات البريد الإلكتروني، مثل: Gmail، توفّر خيار لإيقاف تشغيل مزامنة البريد الإلكتروني المفعّلة تلقائيًا، مما يمنع التطبيق من مزامنة التحديثات في رسائل البريد الإلكتروني وتوقف إرسال إشعار عند وصول رسائل جديدة إلى البريد الإلكتروني. فإذا أوقفت تشغيل المزامنة عن طريق الخطأ، ستحتاج إلى إعادة تشغيلها من إعدادات تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه.

5- تحقق من توفر مساحة تخزينية في هاتفك:

تتمثل إحدى الطرق الممكنة لإصلاح مزامنة البريد الإلكتروني في هاتف أندرويد في توفير مساحة تخزينية كافية في الهاتف. تحتاج في الغالب إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 3 إلى 4 جيجابايت من المساحة التخزينية الفارغة للمساعدة في التخفيف من أي مشكلات متعلقة بالتخزين.

6- أعد تعيين حساب بريدك الإلكتروني:

إذا كنت ما تزال غير قادر على تشغيل بريدك الإلكتروني في هاتف أندرويد، يمكنك تجربة إعادة ضبط حساب البريد الإلكتروني من خلال تطبيق (الإعدادات) settings الموجود في هاتفك. وإذا كنت ترغب في إعادة ضبط حساب Gmail على سبيل المثال، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) settings في هاتفك

اختر (الحسابات) Accounts، ثم حدد حساب Gmail

انقر فوق خيار (إزالة الحساب) Remove Account، ثم انقر مرة أخرى فوق زر إزالة الحساب.

تؤدي هذه الطريقة إلى مسح بيانات تطبيق البريد الإلكتروني فقط ولا تحذف الرسائل الإلكترونية الموجودة في حسابك. وبعد انتهاء الإجراء، سيُطلب منك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساب البريد الإلكتروني.