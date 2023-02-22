أمير القصيم يفتتح نادِ للسيارات الكلاسيكية ببريدة

البلاد- واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم نادي كلاسيك القصيم للسيارات ببريدة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .

واطلع سموه على مقر النادي الذي يجمع أكثر من 50 شخصا من هواة السيارات الكلاسيكية بالمنطقة ، مستمعا لشرح من المشرف على النادي حمد الحربي ، الذي بيّن أن نادي كلاسيك القصيم يجمع هواة السيارات الكلاسيكة بمنطقة القصيم ومسجل بمنصة هاوي التابعة لبرنامج جودة الحياة إحدى برامج رؤية المملكة 2030.

وأبدى سمو أمير القصيم تقديره للجهود التي يبذلها هواة السيارات الكلاسيكية بالمنطقة ، مشيرا إلى أن حضورهم فاعل ومميز في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية ، متطلعا ان يكون هذا النادي فرصة لزيادة مشاركاتهم ودعم هذه الهواية بما يحقق التطلعات المأمولة باذن الله .