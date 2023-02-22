116 ألف زائر لمزاد الإبل بالجوف خلال أسبوع

البلاد- واس

بلغ عدد زوار مزاد الإبل بالجوف 116 ألف زائر خلال الأسبوع الأول الذي انطلق الأربعاء الماضي، ويستمر حتى الخامس من شعبان، في نفود لايجة .

وأوضح أمين اللجنة العليا الدكتور نواف الخالدي أنّ الفعاليات المتنوعة والمواقع في المزاد الذي يغلب عليها طابع الموروث الشعبي أسهمت في إقبال الزوار، حيث يستهويهم هذا النوع من الفعاليات بين بيوت الشعر والإبل والفلكلور الشعبي.

وتتسابق عدسات الزوار لتصوير الإبل في النفود وبجوار بيت للشعر، إضافة للأسواق المصاحبة من سوق الأسر المنتجة، وسوق الخيام وسوق الأغنام وسوق الأعلاف.

كما يوجَد في منطقة المقاهي والمطاعم عدد من عربات الأطعمة والقهوة تقدم المأكولات العالمية والقهوة والحلويات للزوار.

ويشارك ضمن فعاليات المزاد عدد من المعارض الحكومية، حيث يشارك معرض الزراعة، ومعرض للفنون التشكيلية، وجناح وزارة الصحة، ووزارة النقل.

وتستقبل مضافات الأهالي زوار المزاد بالقهوة السعودية وتمر حلوة الجوف، كما تجذب الفعاليات الزوار من القصيد النبطي والسامري والدحة، وفعالية طرح الحاشي اليومية والربابة.