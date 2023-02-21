الفالح: اقتصاد المملكة تجاوز التريليون دولار

البلاد – الرياض

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ثبات موقف المملكة ومرونتها اقتصادياً وسياسياً وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات, في ظل وجود خطة ونهج واضح وهي رؤية المملكة 2030، مضيفاً أنّ اقتصاد المملكة تجاوز حاجز التريليون دولار في نهاية 2022م ، مقارنة بحوالي 600 مليار دولار عام 2016م.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية أمس ، وتناول فيها التحديات في الاقتصاد العالمي ، ووزارة الاستثمار وإنجازاتها، والصناعات الإبداعية ووسائل الإعلام.

وأوضح أنّ كل قطاع في المملكة لديه استراتيجية مفصّلة تفصيل دقيق، وأهمية وجود مثل هذه الخطط والاسترتيجيات التي تؤثر إيجابياً على المستثمرين وقراراتهم في الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين وبأعلى معايير الافصاح والشفافية يساعد ويكثّف التجاوب الذي تشهده المملكة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين.