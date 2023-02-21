الجبير يلتقي المفوض الأوروبي

البلاد – الرياض

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض أمس، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات السيد يانيس ليناريتش، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتباحث حول موضوع التغير المناخي وتبعاته والتأكيد على أهمية مكافحة هذه الظاهرة، كما تم التطرق إلى جهود ومبادرات المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المنتدى.