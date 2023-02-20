شاهد.. الرياض يحافظ على مركزه الثالث بدوري” يلو”

حائل- خالد الحامد
اقتنص فريق الرياض ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على نجران بهدفين لهدف، في المواجهة المباراة التي جرت بينهما على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران.
د4‘⚽️ هدف لـ @AlRiyadhFC
جيموفيتش يفتتح التسجيل 👏#نجران_الرياض #جولة_يوم_التأسيس
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/LtkwajS62N
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 20, 2023
د48‘⚽️ هدف لـ @AlRiyadhFC
نيكولا يضيف الهدف الثاني 👏#نجران_الرياض #جولة_يوم_التأسيس
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/dcDnndekYk
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 20, 2023
استطاع الرياض تسجيل هدف مبكر عن طريق جيموفيتش في الدقيقة “4” ، وأدرك التعادل لفريق نجران جوناثان في الدقيقة “45+1″، ثم أضاف نيكولا الهدف الثاني للرياض من ركلة جزاء في الدقيقة “48”.
د45+1‘⚽️ هدف لـ @MC_NajranFC
جوناثان يعادل النتيجة 👏#نجران_الرياض #جولة_يوم_التأسيس
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/pfuIo8Ohv0
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 20, 2023
بهذه النتيجة، أصبح رصيد الرياض 44 نقطة في المركز الثالث، وبقي نجران عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.