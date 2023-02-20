الرياضة

شاهد.. الرياض يحافظ على مركزه الثالث بدوري” يلو”

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1444 هـ      20 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
اقتنص فريق الرياض ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على نجران بهدفين لهدف، في المواجهة المباراة التي جرت بينهما على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران.

استطاع الرياض تسجيل هدف مبكر عن طريق جيموفيتش في الدقيقة “4” ، وأدرك التعادل لفريق نجران جوناثان في الدقيقة “45+1″، ثم أضاف نيكولا الهدف الثاني للرياض من ركلة جزاء في الدقيقة “48”.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد الرياض 44 نقطة في المركز الثالث، وبقي نجران عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.