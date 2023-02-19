ترتيبات تنظيم هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

البلاد – جدة

تضمنت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، نقل جميع المهمات والاختصاصات ذات الصلة من الجهات الحكومية إلى الهيئة، على أن تستمر تلك الجهات في مزاولة هذه المهمات والاختصاصات -الواقعة في النطاق الجغرافي- إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها.

تشمل الاختصاصات: أنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والاقتصاد، والتنمية، والنقل، والبنية الأساسية، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، والأنشطة العمرانية، الواقعة في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

وأوضحت الترتيبات، أنه “على جميع الجهات الحكومية التي تمارس أي اختصاصات أو مهمّات في النطاق الجغرافي للهيئة، التنسيق معها للحصول على موافقتها قبل إصدار أو منح أي تراخيص أو موافقات أو القيام بتخطيط أو تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة”، وتقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، في ضوء ما تضمنه هذا الأمر، ورفع ما تتبيّن الحاجة إلى تعديله؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. ووفقا للترتيبات، سيتم تشكيل لجنة فنية في هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بعضوية وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، تتولى وضع برنامج لنقل الاختصاصات والمهمّات التي ستمارسها الهيئة في نطاقها الجغرافي.