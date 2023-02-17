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10 شاحنات إغاثية سعودية تعبر”باب السلامة” لداخل سوريا

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1444 هـ      17 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- واس

عبرت اليوم منفذ باب السلامة الحدودي 10 شاحنات إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها اعزاز وصورتن وعفرين وجندريس.

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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