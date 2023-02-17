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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة إلى مطار غازي عنتاب

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1444 هـ      17 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

وصلت إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشر تحمل على متنها 75 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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