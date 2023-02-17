الرياضة

شاهد.. الوحدة يتعادل مع الرائد 2/2

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1444 هـ      17 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
سيطر التعادل الإيجابي 2/2 على لقاء الوحدة والرائد في المواجهة التي جمعتهما مسء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن للمحترفين.

 

سجل هدفي الوحدة” أنسيلمو دري مورايس في الدقيقة 61، وعلاء حجي في الدقيقة 72.
بيمكا أحرز هدفي الرائد تفاريس في الدقيقتين 34 و 53.

ليرفع الرائد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 16 في المركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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