شاهد.. الوحدة يتعادل مع الرائد 2/2

جدة- محمود العوضي
سيطر التعادل الإيجابي 2/2 على لقاء الوحدة والرائد في المواجهة التي جمعتهما مسء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن للمحترفين.
🎥 هدف التعادل للوحدة
⚽️ علاء حجي
#️⃣ #الوحدة_الرائد pic.twitter.com/vunJeR4Ri2
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
🎥 هدف الوحدة الأول
⚽️ أنسيلمو
#️⃣ #الوحدة_الرائد pic.twitter.com/jLbXn6l3tS
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
🎥 هدف الرائد الثاني
⚽️ جوليو تفاريس
#️⃣ #الوحدة_الرائد pic.twitter.com/kasky74VWb
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
سجل هدفي الوحدة” أنسيلمو دري مورايس في الدقيقة 61، وعلاء حجي في الدقيقة 72.
بيمكا أحرز هدفي الرائد تفاريس في الدقيقتين 34 و 53.
🎥 هدف الرائد الأول
⚽️ جوليو تفاريس
#️⃣ #الوحدة_الرائد pic.twitter.com/IH4gnMhSZz
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 17, 2023
ليرفع الرائد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 16 في المركز الثالث عشر.