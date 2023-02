رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع جوليان أراوخو

أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع مدافع لوس أنغلوس جالاكسي الأمريكي، جوليان أراوخو (21 عامًا) اليوم الجمعة في بيان رسمي.

وسينضم المكسيكي الشاب إلى برشلونة بعقد يمتد إلى صيف 2026. على أن يشارك مع فريق الشباب لما تبقّى من الموسم الجاري.

ولن يكون بمقدر برشلونة الاعتماد على جوليان أراوخو بالموسم الجاري 2022-2023 بسبب لوائح الليغا، وسيعتمد عليه الموسم المقبل.

برشلونة كان قد أتم الاتفاق مع لوس أنغلوس بشأن التعاقد مع جوليان أراوخو في ميركاتو الشتاء مقابل مليوني يورو. لكن تأخر إرسال الوئائق من قبل موظفي برشلونة أدى إلى انهيار الصفقة، حيث تمّت الصفقة بعد غلق سوق الانتقالات ببضعة ثوانٍ.

وعاود النادي الكاتالوني محاولته لضم جوليان أراوخو ونجح هذه المرة في الحصول على خدماته لكن مع فريق الشباب، ولن يستطيع الاعتماد عليه مع الفريق الأول في أي من مباريات الموسم الجاري 2022-2023.

