شركة ديلما تقيم فعالية استثنائية لتجربة الشاي الفاخرة في المملكة

الرياض : البلاد

أقامت شركة ديلما للشاي السيلاني فعالية تجربة الشاي الفاخرة في كلّ من مدينتي الرياض وجدة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بثقافة الشاي في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية.

أقيمت الفعالية في كلّ من فندق موفينبيك في الرياض وفندق هيلتون في جدة، وذلك بحضور ضيوف من قطاعات السياحة والضيافة الفاخرة، وأبرز صنّاع القرار، والإعلاميين، إضافة إلى مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات.

تم تصميم وتنفيذ الفعالية من قبل مزارع الشاي والرئيس التنفيذي لشركة ديلما السيّد ديلهان فيرناندو، وأعضاء مجلس إدارة شركة “لحظات القهوة” عذبي العقيل وثامر باعشن، للتعريف بجودة الشاي الخاص بالشركة وأنواعه المختلفة من خلال تجربة مبتكرة واستثنائية لتذوّق الشاي مع وجبات الطعام الفاخرة. وتأتي هذه الفعالية للتأكيد على مستوى الرفاهية التي تقدّمها ديلما لقطاع الضيافة، ممّا أضاف قيمة إلى التجربة الفريدة التي خاضها الضيوف.

تأسست شركة ديلما برؤية تتمثل في تقديم الشاي السيلاني النقي والأصيل إلى العالم، حيث قام مؤسس الشركة فرناندو والجيل الأول ببناء أعمالهم العائلية لخدمة الإنسانية والتعامل بلطف وعناية مع الإنسان والطبيعة. وفي حين كون العمل الأخلاقي والاستدامة هما أبرز القيم التي ترتكز عليها ديلما، توفر الشركة أيضًا تجربة ضيافة فاخرة، تقدّم من خلالها أفضل أنواع الشاي السيلاني النقي في العالم في الفنادق وأماكن الضيافة، مما يلبي زيادة التقدير والاهتمام بثقافة الشاي.

غالبًا ما يلعب الشاي دورًا حيويًا في الارتقاء بتجربة الضيوف عبر جميع نقاط الاتصال في قطاع الضيافة، بدءًا من الترحيب الدافئ في المكان من خلال تقديم مشروب نقيّ، وطبيعي، وصحي، والأهم من ذلك أنه منعش، وصولًا إلى توفير الشاي داخل الغرف مما يجعل الضيوف يشعرون وكأنهم في المنزل.

في حديثه في هذا الفعالية، قال الرئيس التنفيذي ديلهان فيرناندو من الجيل الثاني من ديلما: “تسعى شركة ديلما منذ أن تأسست إلى تعزيز الوعي ونشر ثقافة الشاي الأصيل الفاخر بين المجتمعات، وذلك من خلال تقديم نشاط تجاري ومنتج نقيّ يتم زراعته وتصنيعه وتوزيعه باتباع أفضل المعايير العالمية التي تضمن الحفاظ على الاستدامة البيئية والمجتمعية الذين يشكلون قلب كل ما تقوم به الشركة”. وأضاف فرناندو قائلاً: “إن نسبة استهلاك المجتمع السعودي للشاي مرتفعة، لا سيّما الشاي السيلاني النقيّ المعبأ طازجًا في حدائق الشاي في سيلان، لذا نحن هنا لنتشارك معًا في توفير تجربة شاي استثنائية ترفع من مستوى الرفاهية في قطاع الضيافة وتضمن تقديم أجود أنواع الشاي السيلاني بنكهاته المميزة”.

ويعود نجاح شركة ديلما إلى جودة الشاي السيلاني الأصيل، حيث تأسس عملها بالاعتماد على الاتصال الدائم ما بين الأرض والمجتمعات، وابتكرت الشركة التزامًا شاملًا لتقليل تأثيرها على الكوكب، وتعزيز احترام البيئة وضمان حمايتها من خلال تشجيع التعايش المتناغم ما بين الإنسان والطبيعة، حيث تستهدف الشركة الاستثمار في الطاقة المتجددة والمواد المستدامة وتحسين كوكبنا وعملياتنا لتكون خالية من الكربون بحلول عام 2030.

والجدير بالذكر أن شركة ديلما تستخدم ما لا يقل عن 15% من أرباحها قبل خصم الضرائب في تنفيذ رؤية المؤسس في جعل الأعمال التجارية مسألة لخدمة البشرية، من خلال مؤسستها الخيرية MJF ومحمية ديلما. وتتيح هذه القيم الأساسية التي ترتكز عليها الشركة بتلبية وتجاوز توقعات المستهلكين بشأن الاستدامة.

يشار إلى أن شركة ديلما هي شركة عائلية متكاملة لديها حدائقها الخاصة، وتجهيزاتها للطباعة والتغليف ومصنع للتعبئة على أحدث التقنيات، وتؤكد الشركة التزامها بضمان كوباً من أفخر أنواع الشاي السيلاني للمستهلكين. ويعتبر شاي ديلما أكثر أنواع الشاي شهرة في أسواق العالم نظراً إلى خلاصته النقية ونكهاته المتعددة الممزوجة بالأعشاب الطبيعية.

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نبذة حول شركة ديلما للشاي

تأسست شركة ديلما عام 1985 من قبل صانع الشاي الأكثر خبرة في العالم “ميريل ج. فرناندو”، المعروف بأنه من روّاد محاربة النظام الاقتصادي الاستغلالي الذي سيطر على صناعة الشاي. وتقدم الشركة الشاي السيلاني الأصيل من المصدر مباشرة، ويتم زراعته بشكل مستدام وأخلاقي، حيث يتم انتقاؤه وتعبئته من المصدر مباشرة. انضم أبناء المؤسس وأحفاده إلى الشركة لتصبح شركة عائلية متكاملة، محافظين ومستمرين بالقيم الأساسية التي ترتكز عليها الشركة بالالتزام بتقديم أجود مذاق للشاي مع المحافظة على استدامة البيئة والإنسان. إن تعهّد “ميريل ج. فرناندو” بخدمة البشرية هو أساس عمل ديلما والذي عاد بالفائدة على الآلاف من الأشخاص الأقل حظّا في سيريلانكا وحول العالم.