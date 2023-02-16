لدعم ضحايا الزلزال.. حملة “تركيا قلب واحد” تجمع 6 مليارات دولار خلال 7 ساعات

البلاد- متابعات

على مدار 7 ساعات من البث المباشر، تلقت حملة “تركيا قلب واحد” والتي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أوردغان لجمع تبرعات لدعم ضحايا الزلزال، تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 مليارا و146 مليونا و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار)

ووصفت وسائل إعلام تركية الحملة بأنها الكبرى في تاريخ الجمهورية، وأطلق عليها اسم “تركيا قلب واحد” وحظيت بمشاركة واسعة من الأتراك مؤسسات وأفراد، وعلى المستويين الرسمي والشعبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال مداخلة هاتفية مع منظمي الحملة- إن “شعبنا سيظهر كرمه مجددا بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال”.

وأشار أردوغان إلى أن كافة المبالغ التي ستُجمع خلال الحملة سيتم إنفاقها من أجل المتضررين من الزلزال.