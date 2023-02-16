الرياضة

فيديو.. تشيلسي يسقط أمام دورتموند في دوري الأبطال

محمد ابو الوفاaccess_time26 / رجب / 1444 هـ      16 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
بوروسيا دورتموند يفوز على تشيلسي

خسر تشيلسي خارج قواعده في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني سهرة الأربعاء بهدف نظيف.

 

أقيمت المباراة بين الفريقين في ملعب “سيغنال إيدونا بارك” أمام 81 ألف مشجع، بإدارة تحكيمية من الإسباني خيسوس جيل مانزانو.

 

سجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب الألماني كريم أديمي من مجهود فردي من منتصف الملعب في الدقيقة 63 من هجمة مرتدة خاطفة.

 

 موقعة الإياب بين تشيلسي وبوروسيا دورتموند ستجري يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل، في ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة لندن.

 

شاهد ملخص بوروسيا دورتموند وتشيلسي 1-0

 

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