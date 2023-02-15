جذب استثمارات أجنبية بقطاع الإسكان

البلاد – الرياض

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة أورباس الإسبانية -التي تنشط في مجالات العقار والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة، وتطوير وتسويق وتنفيذ الاستثمارات.

وأوضح عبد الرحمن الطويل، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوكالة تحفيز المعروض السكني التطوير والعقاري، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بقطاع الإسكان في المملكة.

وأضاف الطويل، أن وزارتي «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» والاستثمار» ستعملان على دعم الشركة المستثمرة فيما يتعلق باستكشاف الفرص، والاستفادة من الحوافر المتاحة عبر المبادرات التي تقدمها الجهات حسب اختصاصها، وسيحظى المستثمر كذلك بدعم الجهات المختصة فيما يتعلق بخطة العمل والجدوى عبر توفير البيانات المتاحة التي تخدم نجاح الاستثمار.