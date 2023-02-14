9.3 مليار أرباح معادن

البلاد – الرياض

قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، روبرت ويلت، إن الشركة حققت خلال العام 2022م، أكثر ربحية على الإطلاق، حيث بدأ التحول الذي انطلق قبل عام يؤتي ثماره.

وحسب البيانات ارتفعت أرباح الشركة إلى أكثر من 9319 مليون ريال بنسبة 78 %، مقارنة بأرباح 5227.7 ملايين ريال تم تسجيلها خلال عام 2021م، وأشار رئيس “معادن” في بيان تعليقاً على النتائج المالية، إلى أن تحسينات رأس المال العامل ساهمت في تحقيق مستويات قياسية في توليد النقد، وتعزيز المركز المالي للشركة، واستثمار

الشركة في الجيل التالي من المشاريع منخفضة التكلفة وطويلة الأجل، وحسنت من مستويات الاستكشاف وقدرات تسليم المشاريع، كما أضافت الشركة أكثر من مليوني أوقية من احتياطيات الذهب إلى محفظتها.