100 قتيل عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا

البلاد- وكالات

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 100 قتيل، عقب انتشال جثث 5 فلسطينيين من أسفل الأنقاض في أنطاكيا بتركيا.

وقال السفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى، مساء اليوم الثلاثاء، إن “5 فلسطينيين لحقوا بركب شهداء الزلزال الكبير”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأوضح أن الضحايا الجدد هم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.

وذكر السفير الفلسطيني أنه سيتم دفن هؤلاء الضحايا اليوم في أنطاكيا، لافتا إلى أنهم من سكان أنطاكيا وفلسطينيي سوريا.

وتوقع ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين لعدم توفر المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في تركيا إلى 49، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وفي السادس من فبراير ، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.