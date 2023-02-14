محكمة غير عادلة

البلاد – وكالات

سحبت مجموعة من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من طهران، شكواها من محكمة طهران العسكرية التي شكلتها السلطات الإيرانية بهذا الخصوص.

وأعلنت العائلات أن هذه المحكمة إهانة للحقيقة، مشيرين إلى أن مجراها تم تحديده مسبقاً من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية والمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. بدوره، أوضح المحامي وأحد أهالي ضحايا الطائرة عباس صادقي، أسباب سحب هذه الشكوى برسالة بالفيديو، واصفاً القائمين على المحكمة بـ«عملاء عسكريين زوروا الحقيقة».