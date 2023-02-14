الدولية

محكمة غير عادلة

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1444 هـ      14 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

سحبت مجموعة من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من طهران، شكواها من محكمة طهران العسكرية التي شكلتها السلطات الإيرانية بهذا الخصوص.

وأعلنت العائلات أن هذه المحكمة إهانة للحقيقة، مشيرين إلى أن مجراها تم تحديده مسبقاً من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية والمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. بدوره، أوضح المحامي وأحد أهالي ضحايا الطائرة عباس صادقي، أسباب سحب هذه الشكوى برسالة بالفيديو، واصفاً القائمين على المحكمة بـ«عملاء عسكريين زوروا الحقيقة».

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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