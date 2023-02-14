افتتاح “استثمر في السعودية”..الفالح: اقتصاد المملكة الأسرع والأعلى نمواً

البلاد – الكويت

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن اقتصاد المملكة كان الأسرع والأعلى نمواً في العالم خلال عام 2022م وبلغ حجمه 4 تريليونات ريال.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى “استثمر في السعودية” الذي انطلق أمس (الإثنين) في الكويت، أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة نجحت في دفع نمو الاقتصاد السعودي وتنوع مصادره، منوهاً بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف لجذب الاستثمارات وتنمية البيئة الاستثمارية، والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات تبلغ 12 تريليون و400 مليار ريال.



ولفت إلى أن المنتدى يستهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بين المملكة والكويت ونقلها لآفاق أوسع.

وأكد الفالح أن المملكة والكويت تعملان يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، منوهاً بنمو الاقتصاد التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال بزيادة تقدر بـ 22 %. وأضاف أن نحو 90 شركة استثمارية كويتية تشارك في المنتدي، داعياً المستثمرين الكويتيين والسعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي يقدمها المنتدى وعقد الشراكات بينهم.