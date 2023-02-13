الدولية

هلع المنطاد يتسع.. لندن  تجرى مراجعة أمنية بعد ظهور أجسام طائرة غامضة

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1444 هـ      13 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

أعلن وزير الدفاع البريطاني، أن المملكة المتحدة ستجري مراجعة أمنية، بعد ظهور سلسلة من الأجسام الغامضة – بما في ذلك بالون مراقبة صيني مشتبه به – فوق أمريكا الشمالية والجنوبية في الأيام الأخيرة، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أن أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية “جسما مجهولا” فوق بحيرة هورون يوم الأحد – وهو رابع جسم مشابه يدخل المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا خلال أسبوع واحد فقط.

وقال بن والاس، إن المملكة المتحدة وحلفاؤها، سيراجعون ما تعنيه هذه الاختراقات الجوية للأمن البريطاني، مؤكدا أن هذا التطور هو علامة أخرى على كيفية تغير صورة التهديد العالمي نحو الأسوأ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي أسقط يوم الأحد، الجسم الطائر الرابع، حيث كان جنرال سلاح الجو يشرف على المجال الجوي لأمريكا الشمالية مشيرًا إلى أنه لن يستبعد أي تفسير للأجسام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.