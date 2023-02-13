هلع المنطاد يتسع.. لندن  تجرى مراجعة أمنية بعد ظهور أجسام طائرة غامضة

البلاد – وكالات

أعلن وزير الدفاع البريطاني، أن المملكة المتحدة ستجري مراجعة أمنية، بعد ظهور سلسلة من الأجسام الغامضة – بما في ذلك بالون مراقبة صيني مشتبه به – فوق أمريكا الشمالية والجنوبية في الأيام الأخيرة، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أن أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية “جسما مجهولا” فوق بحيرة هورون يوم الأحد – وهو رابع جسم مشابه يدخل المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا خلال أسبوع واحد فقط.

وقال بن والاس، إن المملكة المتحدة وحلفاؤها، سيراجعون ما تعنيه هذه الاختراقات الجوية للأمن البريطاني، مؤكدا أن هذا التطور هو علامة أخرى على كيفية تغير صورة التهديد العالمي نحو الأسوأ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي أسقط يوم الأحد، الجسم الطائر الرابع، حيث كان جنرال سلاح الجو يشرف على المجال الجوي لأمريكا الشمالية مشيرًا إلى أنه لن يستبعد أي تفسير للأجسام.