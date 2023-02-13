محذراً من خفض استثماراتها..رئيس أرامكو: الانحياز ضد الطاقة التقليدية يضر بالإمدادات والاقتصاد العالمي

البلاد – الرياض

حذر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر، من أن مجموعة المعايير البيئية الـ “ESG” المنحازة ضد الطاقة التقليدية، تؤدي إلى نقص الاستثمارات وتضر الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وقال خلال مشاركته أمس في ملتقى السوق المالية السعودية 2023، إن صناعة النفط والغاز رغم أهميتها المحورية، فإنها تشهد مستوى استثمار أقل من النصف عمّا كانت تشهده قبل نحو 10 سنوات بسبب الضغوطات التي تواجهها الصناعة إثر تحديات المناخ، وأن تكلفة رأس المال أصبحت أعلى في مجال النفط والغاز، وبالتالي فإنها ستؤثر سلبًا على توفّر الإمدادات المستقبلية الكافية بأسعار معقولة مما ينعكس سلبًا على أمن الطاقة العالمي.

وأوضح أن البدائل ليست مهيأة لتحمل الأعباء الكبيرة للطلب العالمي ، مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، مؤكداً أن العالم سيستمر بالاعتماد على النفط والغاز في المستقبل المنظور خصوصاً في قطاعات النقل والصناعات الثقيلة وتوليد الكهرباء، وأنه من أجل تحول أقل خطورة يجب على الجميع وبشكل خاصة في الأسواق المالية، أن يكون لديهم رؤية أكثر واقعية عن كيفية التحول في قطاع الطاقة.

وشدد الناصر على أهمية اتزان نظرة أسواق المال لتحولات الطاقة، وألا تتأثر بآراء سائدة تفتقر للمصداقية، لافتاً إلى فرص أسواق المال في تمويل تقنيات ومشاريع الطاقة في مجال استدامة النفط والغاز مثل مشاريع احتجاز وتخزين الكربون ومشاريع الهيدروجين التي ما زالت نسبة تمويلها ضئيلة في العالم.