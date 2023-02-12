برعاية وزير الرياضة.. معهد إعداد القادة يقيم حفل تخرج لبرامجه التنفيذية

الرياض – هاني البشر

يقيم معهد إعداد القادة، غداً الاثنين بالرياض، حفل تخريج 28 طالباً وطالبة من منسوبي القطاع الرياضي، في برنامجين أقامهما المعهد بالتعاون مع عدد من الجهات التعليمية الدولية مؤخراً، وذلك تحت رعاية سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ويهدف المعهد من خلال البرامج التي قدمها إلى تعزيز المهارات الإدارية وتمكين القيم القيادية، مع صقل المواهب وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات، داخل القطاع الرياضي بأكمله، لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ونفذّ معهد إعداد القادة برنامج الدبلوم العالي في تخصص القيادة، بمدة زمنية وصلت إلى 6 أشهر، بالتعاون

مع مدرسة كولومبيا للإدارة ومعهد ماساتشوستس للتقنية ومكتب Tuck التعليمي، بمشاركة 24 طالب وطالبة من منسوبي القطاع الرياضي، بالإضافة إلى إقامته برنامج الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية ومدته سنة أكاديمية، والذي شهد نجاح 4 خريجين، بالتعاون مع جامعة السوربون أبو ظبي، والمركز الدولي للدراسات الرياضية.