هل تصاب روبوتات الدردشة بـ”الهلوسة”؟.. خبير يحذر

البلاد- متابعات

حذّر برابهاكار راجافان، نائب الرئيس الأول في جوجل ورئيس محرك البحث، في تصريحه لصحيفة “فلت أم زونتاك” الألمانية، اليوم السبت، من مخاطر الذكاء الاصطناعي في روبوتات الدردشة، وقال “يمكن لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي الذي نتحدث عنه الآن، أن يؤدي في بعض الأحيان إلى شيء نسميه الهلوسة”.

وأوضح راجافان ما يعينه بالهلوسة بأن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يُعبِّر عن نفسه بطريقة يُقدِّم فيها إجابة مقنعة ولكنها مُختلَقة بالكامل. وأضاف أنه يتعين عليهم أولًا العمل على إبقاء الهلوسة في حدها الأدنى.

ويأتي تحذير راجافان وسط هبة في نشاط الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت ومنافستها جوجل.

فمنذ إطلاق روبوت الدردشة شات جي بي تي على الويب أواخر شهر نوفمبر الماضي، زاد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي القادر على توليد النصوص. وتسعى مايكروسوفت، التي دخلت في شراكة وثيقة مع، أوبن أي آي (OpenAI) المطورة لروبوت شات جي بي تي، إلى الاستفادة من هذا الاهتمام، وقد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي خلال حدث خاص عن إصدار جديد من محرك البحث بينج (Bing) يمتاز بالاعتماد على إصدار مُحدَّث من تقنية الذكاء الاصطناعي نفسها التي يقوم عليها شات جي بي تي.

وأعلنت جوجل يوم الاثنين عن روبوت الدردشة الخاص بها تحت اسم بارد (Bard)، ولكن معلومة غير صحيحة قدمها الروبوت أدت إلى أن تخسر شركة ألفابت نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية مع إغلاق الأسواق يوم الأربعاء وفقًا لتقرير أوردته وكالة رويترز.

ولا تزال جوجل تُجري اختبارات على بارد، ولمّا تحدد متى يمكن إتاحته لعموم المستخدمين. وقد قال راجافان: “من الواضح أننا نشعر بالإلحاح، لكننا نشعر أيضًا بمسؤولية كبيرة. وإننا بكل تأكيد لا نريد تضليل الجمهور”.