رباعات الاتحاد يتوجن ببطولة المملكة لسيدات رفع الأثقال.. واليرموك يتصدر الناشئات

الرياض- البلاد

توجت فوزية حوباني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيسة لجنة المرأة مساء اليوم السبت 11/2/2023 لاعبات نادي الاتحاد بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للسيدات لرفع الأثقال لفئة السيدات وفئة الشابات، وحل ثانياً لفئة الناشئات فيما حقق رباعات نادي اليرموك المركز الأول لفئة الناشئات ووصافة فئة الشابات، وثالث فئة السيدات.

وحقق رباعات الأهلي وصافة فئة السيدات، وذلك في ختام منافسات بطولة المملكة لفئة السيدات والشابات والناشئات التي أقيمت على صالة نادي ضمك بخميس مشيط.

وجاءت نتائج الناشئات في منافسات الأوزان على النحو التالي:

– منافسات وزن 55 كجم حققت سمر جابر المركز الأول (نادي اليرموك)

– منافسات وزن 59 كجم حققت سميره جابر المركز الأول (نادي اليرموك)

– منافسات وزن 64 كجم حققت عائشة حسين المركز الأول (نادي اليرموك)

– منافسات وزن 71 كجم حققت غلا خير الله المركز الأول (نادي الاتحاد) وحلت حليمة مرعي (نادي اليرموك) ثانياً.

– منافسات وزن 76 كجم، حققت لمار هاشم المركز الأول (نادي الاتحاد) وحلت مريم عبدالله (نادي اليرموك) ثانياً.



وجاءت نتائج الشابات في منافسات الأوزان على النحو التالي:

– منافسات وزن 49 كجم، حققت أريام عواد المركز الأول (نادي الاتحاد)

– منافسات وزن 55 كجم، حققت رندا علي المركز الأول (نادي الاتحاد).

– منافسات وزن 59 كجم، حققت سميرة جابر المركز الأول (نادي اليرموك) وحلت رسن سامي (نادي الاتحاد) ثانياً.

– منافسات وزن 64 كجم حققت عائشة حسين المركز الأول (نادي اليرموك)

– منافسات وزن 71 كجم حققت علا خير الله المركز الأول (نادي الاتحاد) وحلت حليمة مرعي (نادي اليرموك) ثانياً

– منافسات وزن 76 كجم حققت لمار هاشم المركز الأول (نادي الاتحاد)

وجاءت نتائج السيدات في منافسات الأوزان على النحو التالي:

– منافسات وزن 49 كجم حققت رزان عواد المركز الأول (نادي الاتحاد) وحلت أريام عواد (نادي الاتحاد) ثانياً

– منافسات وزن 55 كجم حققت افنان احمد المركز الأول (نادي الاهلي) وحلت رندا علي (نادي الاهلي) ثانياً

– منافسات وزن 59 كجم حققت نورة عبدالله المركز الأول (نادي الاهلي) وحلت رسمية حسن (نادي الاتحاد) ثانياً فيما حلت سميرة جابر (نادي اليرموك) بالمركز الثالث

– منافسات وزن 64 كجم حققت رنا خالد المركز الأول (نادي الاهلي) وحلت أماني عبدالقادر (نادي الاتحاد) ثانياً، فيما حلت عائشة (نادي اليرموك) بالمركز الثالث.



– منافسات وزن 71 كجم حققت سمية محمد المركز الأول (نادي اليرموك) وحلت نوف الحسيني (نادي الأهلي) ثانياً، فيما حلت علا خير الله (نادي الاتحاد) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن 76 كجم حققت لمار هاشم المركز الأول (نادي الاتحاد)

– منافسات وزن 81 كجم حققت أثير عبدالله المركز الأول (نادي الاتحاد)

– منافسات وزن 87+ كجم حققت رنا محمد المركز الأول (نادي الأهلي).