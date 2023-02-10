بنك التنمية الاجتماعية يساهم في تمكين رواد الأعمال العاملين في القطاعات الإلكترونية

الرياض : البلاد

أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال ببنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، أن قطاع التقنية المالية في المملكة شهد تطوّراً مميزاً خلال الفترة الماضية، نتيجة للتحول الرقمي الذي تعتمده الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق النظام البيئي الرقمي للمملكة وفتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية.

وتناول الحميدي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “التقنية والمالية والمستقبل: توسيع نطاق النظام البيئي الرقمي للمملكة”، على هامش مشاركة بنك التنمية الاجتماعية في مؤتمر ليب 2023، موضحًا أن البنك دعم أكثر من 35 ألف منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ يتجاوز 12 مليار ريال، كما أن البنك خلال الأربع أعوام الماضية مكن أكثر من ١٧٠ ألف مستفيد من ادخار مبالغ تتجاوز 365 مليون ريال من خلال برامجه و منتجاته الادخارية.

وعن أهم منجزات البنك التنموية في تمكين ودعم رواد الأعمال في مجال الرياضات الإلكترونية أشار إلى أن مركز دلني للأعمال وهو أحد برامج البنك، حيث احتضن حوالي 36 رائد أعمال في قطاع الألعاب الإلكترونية واليوم يشهد على توقيع ثلاثة عقود منها، وتابع الحميدي بقوله إن بنك التنمية الاجتماعية من خلال مركز دلني للأعمال يساهم في تنمية المجتمع من خلال تقديم الخدمات غير المالية استفاد منها في 2022م أكثر من 34 ألف رائد أعمال، بالإضافة إلى عرض خصائص ومزايا منتج E-Gaming الخاص بدعم وتمويل رواد الأعمال العاملين في القطاعات الإلكترونية الرقمية، بما يضمن سد الثغرة التمويلية لهذا القطاع.

وأوضح الحميدي أن البنك يدعم ويمكن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من الفكرة وحتى التوسع من خلال إعداد دراسة الجدوى ثم تمويلهم ومساعدتهم على النمو، كما يقدم حزمة من البرامج المساندة لتمكين رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية كجزء من دعم منظومة ريادة الأعمال، وتقديم الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة، ومنها مركز دلني للأعمال والذي يقدم التدريب والإرشاد لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، وبرنامج أمبريتك هو برنامج بناء وتنمية المؤشرات السلوكية الريادية التي يحتاجها أصحاب الأعمال في المؤسسات الناشئة والصغيرة.

وأشار الحميدي إلى أن النظام البيئي لرواد الأعمال في المملكة أظهر مكانة بارزة ورائدة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والتطوير، وأظهرت المؤسسات الداعمة مهارات رائعة في تمويل المشاريع وتسريعها وتوسيع نطاقها، وبناءً عليه أصبحت المملكة العربية السعودية مثالاً يحتذى به في توسيع نطاق النظام البيئي الرقمي للمملكة، موضحاً أن النظام البيئي الرقمي يُسهل احتياجات المستفيدين ويمكّنهم من إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، من خلال الاعتماد الكلي على تطبيق التحول الإلكتروني للإجراءات، واقتصادياً على خفض التكاليف المالية المترتبة على زيارة المراجعين لفروع البنك.

ويُشارك بنك التنمية الاجتماعية في مؤتمر “ليب 2023″، وذلك في إطار توجهاته الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دوره الداعم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ومساهمته في طرح البرامج والحلول التمويلية، ضمن منصة بارزة تجمع رواد القطاع وقادة الفكر التقني.