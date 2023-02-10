هواوي تستثمر 400 مليون دولار لإنشاء منطقة سحابية في السعودية

الرياض : البلاد

أعلنت هواوي خلال مؤتمر “ليب 2023” التقني أنها ستستثمر 400 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء منطقة مخصصة للحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية. وسيسهم إطلاق “هواوي كلاود” HUAWEI CLOUD بتوفير الخدمات السحابية المتطورة والآمنة لتسهيل أعمال الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم خطط المملكة لتعزيز التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

وتؤمن هواوي بأهمية دور السحابة باعتبارها أساس التحول الرقمي والمحرك الرئيسي لعالم رقمي ديناميكي، حيث توفر السحابة اللبنات الأساسية للتقنيات المتقدمة الأخرى التي تقود عالمنا الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والبلوكشين وغيرها.

ولمساعدة العملاء على اعتماد السحابة بسهولة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، ومنحهم وصولاً سريعاً إلى التقنيات والتطبيقات الرائدة القائمة على السحابة، ودعم أهدافهم الرامية لإطلاق قدرات التقنيات الرقمية، تدعو “هواوي كلاود” إلى اتباع نموذج “كل شيء كخدمة”، الذي يستند على ثلاثة أسس هي “البنية التحتية كخدمة” و”التكنولوجيا كخدمة” و”الخبرة كخدمة”. ولا يسهم هذا النموذج في دفع عجلة التحول الرقمي فحسب، بل الحد من البصمة الكربونية للبنية التحتية لتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والعمليات التجارية وتعزيز الابتكار في المؤسسات.

وفي ضوء مسيرتها الحافلة بالاستثمارات المتواصلة لسنين عديدة، أطلقت “هواوي كلاود” مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل منصة ModelArts لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونماذج بانغو Pangu الكبيرة المدربة مسبقاً، والإنسان الرقمي، وخدمات الحوسبة الزمانية المكانية. وتعد ModelArts منصة متكاملة تغطي جميع مراحل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجة البيانات، وتطوير الخوارزميات، وتدريب وإدارة ونشر النماذج. وساهم نموذج “بانغو” Pangu Drug Molecule، أحد النماذج الكبيرة التي توفرها هواوي، بتقليص زمن اكتشاف مركبات الرصاص من عدة سنوات إلى شهر واحد فقط وخفض تكاليف البحث والتطوير بنسبة 70%.

توفر “هواوي كلاود” أيضاً منصة DataArts لتطوير وحوكمة البيانات، التي تدمج فيها البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه المنصة قاعدة البيانات GaussDB وبحيرة البيانات الذكية FsuionInsight التي تساعد المؤسسات على بناء أساس متين لبياناتها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

تدير هواوي كلاود أنشطتها في 29 منطقة في جميع أنحاء العالم، حيث توفر أكثر من 240 خدمة سحابية لأكثر من 170 دولة. ومن خلال الاستثمار الأخير الذي أعلنت عنه هواوي، تلتزم الشركة بدعم اعتماد وتطبيق تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية لجميع القطاعات، بما في ذلك الحكومة والخدمات العامة، والتمويل، والاتصالات، والمرافق، والنفط والغاز، والنقل، والبيع بالتجزئة، والتصنيع، والترفيه، والشركات الناشئة لتسريع التحول الرقمي والترقية الذكية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل “هواوي كلاود” على تنمية الاقتصاد الرقمي والنظام الإيكولوجي للمواهب في المملكة العربية السعودية والمنطقة بأسرها.