الصين ترفض “الإدانة الأمريكية” بشأن “المنطاد”

البلاد – وكالات

رفضت الصين اليوم الجمعة قرارا لمجلس النواب الأمريكي يدين الصين بسبب ما يشتبه في أنه منطاد تجسس صيني أسقط فوق المياه الأمريكية، ووصفته بأنه “محض تلاعب سياسي وتضخيم للأمر”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ للصحافيين في إفادة يومية إن “الصين مستاءة بشدة من هذا وتعارضه بشدة”، معتبرا أن “قرارالكونجرس الأمريكي محض تلاعب سياسي وتضخيم للأمر”.

يذكر أن القرار، الذي صدر بالإجماع يوم أمس الخميس، أدان الصين “لانتهاكها الفاضح لسيادة الولايات المتحدة ولجهودها الرامية إلى خداع المجتمع الدولي من خلال مزاعم كاذبة حول حملاتها لجمع المعلومات الاستخباراتية”.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الصينية إنها رفضت مكالمة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد إسقاط البالون لأن الولايات المتحدة “لم تخلق المناخ المناسب” للحوار.