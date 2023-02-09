شركة توال تجني فوائد مهمة من عمليات إريكسون للبنية التحتية للطاقة في السعودية

يقدم حل عمليات البنية التحتية للطاقة من إريكسون نه ج ا ً مبتك ر ا ً لتشغيل البنية التحتية للطاقة.

ساهم هذا الحل في تحقيق كفاءات تشغيلية ملحوظة وترشيدٍ في استهلاك الطاقة في شبكة توال.

البلاد : متابعات

أكدت كلُّ من شركة توال وإريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، بالتأثير الملموس التي حققه نشر حل عمليات البنية التحتية للطاقة من إريكسون على شبكة توال. ويقدم هذا الحل نهجاً مبتكراً لتشغيل البنية التحتية للطاقة لمشغلي الهاتف المحمول وشركات أبراج الاتصالات.

وبموجب اتفاقية شراكة سارية المفعول مع توال، تتولى شركة إريكسون المسؤولية عن تقديم الخدمات المدارة للبنية التحتية لأبراج توال وتوفير حلول لإدارة استهلاك الطاقة فيها.

وساهم هذا الحل الذي يضمن أعلى مستويات كفاءة الطاقة وتوافرها من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإدارة الطاقة، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبراج توال بنسبة تصل إلى 40%، فضلاً عن تقليل ما يصل إلى 70% من ساعات تشغيل مولدات الطاقة، وتحقيق خفض في استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تبلغ نسبته أكثر من 40٪.

وفي تعليقه به على هذه النتائج، قال سعيد الشهري، رئيس قطاع العمليات التشغيلية في شركة توال: ” تقود توال العديد من المبادرات لتقليل البصمة الكربونية، من بينها اعتماد حل عمليات البنية التحتية من إريكسون. تم تنفيذ الحل في مواقع متعددة في جميع أنحاء المملكة وحقق نتائج مبهرة. سنواصل العمل مع إريكسون لتحقيق المزيد من الانخفاضات وتحقيق هدفنا ضمن رؤية السعودية 2030 “.

من جانبه، قال هاكان سارفيل، نائب رئيس الشركة ورئيس إريكسون السعودية ومصر في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “يتيح حل عمليات البنية التحتية للطاقة من إريكسون تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءات تشغيلية للشبكة، مما يؤدي بدوره إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر العديد من مستويات الشبكة. ونحن سعداء للغاية بتنفيذ حل ضخم بهذا الحجم للخدمات المدارة وتحقيق نتائج استدامة ملموسة لشبكة توال. كما أننا نتطلع لتحقيق المزيد من الكفاءات التي تتماشى مع الطموحات التي تنص عليها رؤية السعودية 2030.”

وتشمل الفوائد التشغيلية لعمليات البنية التحتية للطاقة من إريكسون، إمكانية متابعة البنية التحتية للمواقع عن بُعد، مما يتيح إمكانية إجراء عمليات الصيانة المتوقعة، وأتمتة بعض عمليات الصيانة وتنفيذها دون الحاجة إلى زيارة الموقع.