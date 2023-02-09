(ساب) يحقق 4,872 مليون ريال سعودي أرباحاً صافية خلال عام 2022

الرياض – البلاد

أعلنت السيدة لبنى سليمان العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، النتائج المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2022، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 52% ليصل الى 4,872 مليون ريال سعودي، كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26% ليصل الى 9,697 مليون ريال سعودي للعام.

وعلقت السيدة لبنى العليان ” بدأ ساب بتحقيق الأهداف من الإندماج، بالنمو في جميع القطاعات وتحسين الخدمات الرقمية وتجربة العملاء كجزء من خططنا الاستثمارية الاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في رأس مالنا البشري وهو أهم أصولنا. حيث يتكون فريق الإدارة العليا الذي يتبع للرئيس التنفيذي، بما نسبته 100% من الكفاءات المحلية. و نفخر أن تكون أكثر من ثلث إدارتنا العليا من الإناث. ونستمر في كوننا موطنًا للمواهب عبر قاعدة الموظفين بأكملها – وهو شيء نفخر به للغاية”.

وحول الأداء المالي لبنك ساب، قالت السيدة لبنى العليان: “أداؤنا المالي كان أفضل من الخطط المحددة، ويعكس الأداء القوي للمملكة والاقتصاد السعودي الذي كان أداؤه مرنًا في ظل وضع الإقتصاد العالمي الراهن. زادت معدلات الفائدة بوتيرة متسارعة، ونظرًا لارتباط ميزانيتنا العمومية بنسبة كبيرة مع أسعار الفائدة المتغيرة، فقد زادت عائداتنا بشكل كبير، وفي الوقت نفسه واصلنا الاستثمار والحفاظ على الاداء الإيجابي. خلال العام، ظلت جودة الأصول مستقرة فقد ارتفعت محفظة التمويل للبنك بنسبة 9٪، بالاضافة الى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26٪، وصافي الأرباح بنسبة 52٪، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين الملموسة بنسبة 3.7 نقطة أساس ليصل إلى 11.5٪ “.

كان إقراض العملاء محوراً استراتيجياً ، حيث ارتفعت محفظة التمويل بمبلغ وقدره 7,908 مليون ريال سعودي بنسبة 6٪ في قطاع الشركات والمؤسسات مصحوباً بنمو قدره 5,867 مليون ريال سعودي بنسبة 14٪ في قطاع إدارة الثروات والمصرفية الشخصية.

وأضافت السيدة لبنى العليان: “في إطار عملنا في قطاع الشركات والمؤسسات نواصل الإسهام في تحقيق رؤية 2030 بالمشاركة في المشاريع الكبرى، إضافة الى تطوير أعمالنا في المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما كان أداء قطاع إدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدينا ناجحاً للغاية مع نمو مبيعات محفظة التمويل العقاري بوتيرة أسرع من معدل السوق “.

كما حظي أداء ساب خلال عام 2022 بتقدير خارجي من خلال حصوله على جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2022 من مجلة جلوبال فاينانس. وعلقت السيدة لبنى العليان قائلة: “لقد سعدنا بفوزنا بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، وهي شهادة على العمل الجاد لموظفينا وولاء عملائنا”.

واختتمت السيدة لبنى العليان: “يسرني ومجلس الإدارة أن نعرب عن غاية الامتنان لكافة الجهات الحكومية المعنية، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى نظير الدعم و التعاون الدائم ، وإلى شركائنا HSBC على التزامهم تجاه بنك ساب ، والأهم من ذلك تجاه المملكة “.

ملخص النتائج:

بلغ صافي الربح 4,872 مليون ريال سعودي لعام 2022 مقارنة بـ 3,202 مليون ريال سعودي لعام 2021 بزيادة قدرها 52%.

بلغ إجمالي دخل العمليات 9,698 مليون ريال سعودي لعام 2022 مقارنة بـ 7,678 مليون ريال سعودي لعام 2021 بزيادة قدرها 26%.

بلغ صافي محفظة القروض والسلف 183,132 مليون ريال سعودي لعام 2022 مقارنة بـ 167,556 مليون ريال سعودي لعام 2021 بزيادة قدرها 9%.

ارتفعت ودائع العملاء إلى 214,279 مليون ريال سعودي لعام 2022 مقارنة بـ 186,761 مليون ريال سعودي لعام 2021 بزيادة قدرها 15%.

بلغت حقوق المساهمين 54,683مليون ريال سعودي لعام 2022 مقارنة بـ 53,029 مليون ريال سعودي لعام 2021 بزيادة قدرها 3%.