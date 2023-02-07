“تمكين والحلول التقنية المثلى” يتعاونان لإنشاء مصادر دخل جديدة عبر الإنترنت

الرياض – البلاد

وقّعت شركة “تمكين للتقنيات” وشركة الحلول التقنية المثلى “Unifonic” مذكرة تفاهم تهدف لمساعدة الشركات على تحويل القنوات الاجتماعية إلى منصات رقمية، وإنشاء مصادر دخل جديدة عبر الإنترنت.

وأكدت المذكرة على ضرورة الترويج المشترك، لخدمة شريحة أكبر من المستخدمين في السوق السعودي، وإعداد خطة تدريب متكاملة حسب احتياجات العمل، بالإضافة إلى تفعيل أنشطة مشتركة مثل إقامة الندوات عبر الإنترنت.

تأتي هذه المذكرة في إطار سعي الطرفين لتقديم الخدمات اللوجستية، وجعل الاتصالات السحابية أكثر سهولة، ولكي تقدم “الحلول التقنية المثلى” الخدمات الموحدة لشركة “تمكين” من أجل تجميعها ومنحها للقطاع الحكومي مع حلولها المبتكرة.

يذكر أن شركة “تمكين للتقنيات” تعمل دائماً على دعم القطاع الحكومي، والدخول في شراكات تحقق أهداف التحول الرقمي.