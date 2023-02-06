الدولية

حداد وطني لمدة 7 أيام في تركيا

صحيفة البلادaccess_time16 / رجب / 1444 هـ       6 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين حدادا وطنيا 7 أيام في تركيا إثر الزلزال المدمرالذي ضرب البلاد.

وأعلن أردوغان تنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحافي إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 1541 والجرحى إلى 9733.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

كما شعر بالزلزال سكان لبنان والعراق وفلسطين ولبنان والأردن ومصر واليونان.

ibrahim

كتب بواسطة

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