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لبنان يجري مسحًا شاملًا للأبنية المتصدعة جراء الزلزال

صحيفة البلادaccess_time16 / رجب / 1444 هـ       6 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

كلف مجلس الوزراء اللبناني الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة من جراء الهزة الأرضية التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين في أعقاب الهزات الأرضية التي شهدتها الدولة اللبنانية منذ الساعة الثالثة وثمانية عشرة دقيقة فجر اليوم الاثنين.

وطلب وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي في وقت سابق جميع المحافظين بإعلان حالة طوارئ واستنفار كوادر البلديات واتحادات البلديات وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان، وتقديم المساعدة اللازمة لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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