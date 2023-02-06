إعلان حالة الطوارئ بالمناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

البلاد – وكالات

أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تعليماته للجهات العراقية المعنية، بإعلان حالة الطوارئ، وإرسال فرق الدفاع المدني، والطواقم الطبية، وطواقم الإسعاف الأولي، ومتطلبات الإغاثة، والمؤن الغذائية، والوقود، للمناطق المتضررة من الزلزال في شمال العراق.

وأعرب السوداني عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم كردستان العراق وشمال سوريا، وجنوب تركيا، فجر اليوم.

كما قدم تعازيه باسم العراق ، لضحايا الزلزال وذويهم، في جميع المناطق العراقية، والدول المجاورة، التي أصابها الزلزال.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وقد خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى في تركيا وسوريا، وشعر به سكان العراق لبنان وفلسطين والأردن ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا.