المحليات

كيف تتصرف عند استلامك رسالة احتيال؟.. الأمن العام يجيب

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1444 هـ       5 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات

أكد الأمن العام، عبر حسابه بموقع “تويتر”، على ضرورة الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية.

وأضاف أن الرسائل الاحتيالية الواردة إلى الجوال ينبغي الإبلاغ عنها وعدم الاكتفاء بحذفها، وإن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يكون من خلال أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن”، أو الاتصال على الرقم 911 من منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو الاتصال على الرقم 999 من جميع المناطق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.