كيف تتصرف عند استلامك رسالة احتيال؟.. الأمن العام يجيب

البلاد – متابعات

أكد الأمن العام، عبر حسابه بموقع “تويتر”، على ضرورة الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية.

لا تكتفِ بحذف أي رسالة احتيالية تصل إلى جوالك، أبلغ عنها لحماية غيرك.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/1pjtQK39Mw — الأمن العام (@security_gov) February 5, 2023

وأضاف أن الرسائل الاحتيالية الواردة إلى الجوال ينبغي الإبلاغ عنها وعدم الاكتفاء بحذفها، وإن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يكون من خلال أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن”، أو الاتصال على الرقم 911 من منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو الاتصال على الرقم 999 من جميع المناطق.