السلطات الليبية تكشف أسباب اعتقال عارضة أزياء عراقية

البلاد- وكالات

أعلنت السلطات الليبية اعتقال عارضة الأزياء وصانعة المحتوى العراقية داليا فرهود، بعد أيام من انتشار شائعة اختطافها من مقر سكنها في طرابلس، على يد جماعة مسلحة.

وقال المتحدث باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية الليبية أحمد سالم، إن داليا فرهود ليست مخطوفة كما يروج البعض، بل موقوفة بطريقة رسمية وبعلم من النيابة العامة، وتخضع للتحقيق بسبب انتهاكها الخصوصية ونشر محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي.

وأشار سالم إلى أن الشرطة الليبية ستقوم بإحالة داليا فرهود إلى النيابة فور انتهاء التحقيق في قضية انتهاك الخصوصية إلى جانب قضية أخرى تم اتهامها فيها، دون الكشف عن تفاصيلها.

وتعيش داليا فرهود مع أسرتها في طرابلس منذ 25 عامًا، وهي صانعة محتوى تهتم بالموضة وعرض الأزياء عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وواجهت انتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب جرأة محتواها.