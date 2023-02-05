الإقتصاد

وزير الطاقة يحذر من تأثير “عقوبات روسيا” على إمدادات الطاقة

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1444 هـ       5 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

حذر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، من تأثير العقوبات على روسيا في نقص إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن المملكة ستكون حَذِرة بشأن زيادة إنتاج النفط.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريحات صحافية، أن العقوبات الغربية على روسيا قد تؤدي إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن المملكة تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا؛ حيث يستخدم لأغراض الطبخ والتدفئة.

وكان وزير الطاقة، قد قال إن المملكة ملتزمة أمام العالم بإثبات جديتها في خفض الانبعاثات الكربونية، مضيفا «لدينا أقل تكلفة لإنتاج الطاقة المتجددة وعليه ستكون لدينا أقل تكلفة لإنتاج الهيدروجين”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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