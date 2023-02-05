وزير الطاقة يحذر من تأثير “عقوبات روسيا” على إمدادات الطاقة

البلاد- متابعات

حذر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، من تأثير العقوبات على روسيا في نقص إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن المملكة ستكون حَذِرة بشأن زيادة إنتاج النفط.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريحات صحافية، أن العقوبات الغربية على روسيا قد تؤدي إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن المملكة تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا؛ حيث يستخدم لأغراض الطبخ والتدفئة.

وكان وزير الطاقة، قد قال إن المملكة ملتزمة أمام العالم بإثبات جديتها في خفض الانبعاثات الكربونية، مضيفا «لدينا أقل تكلفة لإنتاج الطاقة المتجددة وعليه ستكون لدينا أقل تكلفة لإنتاج الهيدروجين”.