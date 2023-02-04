في الحفل الـ93 لموسم نادي سباقات الخيل.. “قرقاش” يفوز بكأس وزارة الإعلام

● كأس الإذاعة والتلفزيون يذهب إلى مهر الـ(ثلاث سنوات) “أكفيك”

● الحصان “هيشان” يُتوَّج بكأس إمارة المدينة المنورة

الرياض – محمد الجليحي

احتضن ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية، مساء اليوم، فعاليات الحفل الـ٩٣ لموسم نادي سباقات الخيل، الذي تألّف من ١١ شوطًا، بلغ مجموع جوائزها مليونًا و١٣٥ ألف ريال.

وأقيمت أبرز أشواط الحفل في ختامه -من التاسع إلى الحادي عشر- على كؤوس وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون وإمارة منطقة المدينة المنورة.

*الخيّالة المتمرّنون..

افتتح الجواد (ديفيندر)، لمالكه للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، ومدرّبه ناصر الأزمع، تتويجات اليوم، وفاز بالشوط الأول من الحفل، قاطعًا مسافة ١٢٠٠ متر في ١:١٤.٧٣ دقيقة، بقيادة من الخيّال رائد الفيروز.

وخُصّص الشوط للخيّالة المتمرّنين بدون استخدام السوط، أمّا الجياد فكانت من إنتاج محلّيّ تكافؤ ٠- ٧٠، عمر ٣ سنوات.

* قرقاش.. بطل كأس الإعلام..

خَصص النادي الشوط التاسع، الذي امتدّ لـ١٤٠٠ متر لعمر ٤ سنوات فأكثر، لكأس وزارة الإعلام.

وتُوِّج به الجواد (قرقاش)، المملوك لأبناء هذال معجب سلامة المطيري، بزمن دقيقة و٢٥ ثانية و٣٩ جزءًا من الثانية، بقيادة من الخيّال أصيل السرحانيّ، والمدرّب بندر الحارثيّ.

أكفيك.. بطل كأس الهيئة

وذهبت كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الجواد (أكفيك)، المملوك لاسطبل الأصايل، والذي أنهى الشوط العاشر الممتد لـ١٦٠٠ متر، وخُصِّص لعمر ٣ سنوات، في دقيقة و٣٨ ثانية و٣٥ جزءًا من الثانية، وعلى ظهره الخيّال عادل الفريدي، تحت إشراف المدرّب غيث الغيث.

* كأس الإمارة..

وأسفر شوط كأس إمارة منطقة المدينة المنورة، عن فوز الجواد (هيشان)، لمالكه أحمد علي أحمد الطيار، الذي أنهى المسافة البالغة ٢٤٠٠ متر في دقيقتين و٣٧ ثانية و٧٢ جزءًا من الثانية، وقاده الخيّال علي المتعب، تحت إشراف المدرّب محمد الحمد.

وكان الشوط الحادي عشر الأخير في الحفل، قد خُصِّص لهذه الكأس وحُدِّد العمر فيه بـ٤ سنوات فأكثر.

* مفتوح الدرجات..

وجاءت الأشواط: ٢ و٣ و٤ و٦ مفتوحة الدرجات، لأعمار ٤ سنوات فأكثر، ما عدا السادس (٣ سنوات).

وفاز (حتامة الخالدية) -المملوك لأبناء حسين مهدي آل حيدر- بالشوط الثاني، مع الخيّال عادل الفريدي والمدرب محمد آل حيدر، وقطع الفائز مسافة ١٤٠٠ متر في ١:٣٥.٣٧ دقيقة.

وفاز الجواد (مورانو)، لمالكه خالد عبد الله الكنهل، ومدربه فهد الفهيد، بالشوط الثالث، وقطع ١٦٠٠ متر في ١:٣٩.٧٥ دقيقة، بقيادة الخيّال محمد الشريماء.

وظفر الجواد (باور أوف بيوتي)، المملوك لسلطان عايد ضيف الله الدلبحي، بالمركز الأول للشوط الرابع، مع الخيّال عبد العزيز الموسى والمدرب يزيد بن شفلوت، وسجّل زمنًا قدره ١:٣٨.٣٤ في مسافة بلغت ١٦٠٠ متر.

وأنهى (العصر الذهبي)، لمالكه مهدي سلطان العامري السبيعي، الشوط السادس، البالغة مسافته ٢٠٠٠ متر، في دقيقتين و٨ ثوان و١٧ جزءًا من الثانية، معلنًا نفسه بطلًا للشوط، بقيادة الخيال خالد الميموني، تحت إشراف المدرب ناصر مبارك.

* الخيل والأفراس المبتدئة..

وتنافست الخيل المبتدئة في الشوط الثامن، الذي بلغت مسافته ٢٠٠٠ متر لعمر ٤ سنوات، وفاز به (تربل جوي)، المملوك لأبناء أبداح حمد العذاب، مع الخيّال ريان الطويرش والمدرب أبداح العذاب، إذ حقّق زمنَ دقيقتين و٧ ثوان و٤٩ جزءًا من الثانية.

وسبقه شوطٌ للأفراس المبتدئة لعمر ٣ سنوات، امتدّ لـ١٨٠٠ متر، وأسفر عن فوز (عليا)، المملوكة لعبد الإله عبد العزيز الموسى، مع الخيّال إيدي كاسترو والمدرّب جفري وود راف، في زمن قدره ١:٥١.٨٢ دقيقة.

* الإنتاج المحليّ..

امتدّ الشوط الخامس لمسافة ١٦٠٠ متر، ونافس فيه الإنتاج المحليّ تكافؤ 0 – 80، لعمر 3 سنوات.

وظفر بالشوط الجواد (مدباس)، المملوك لأبناء محمد بن هادي بن خيوط، في زمن دقيقة و٣٩ ثانية و٥٧ جزءًا من الثانية، مع الخيّال عادل الفريدي والمدرّب سعد خيوط.