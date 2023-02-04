فيديو.. ميسي يقود باريس لتجاوز تولوز بثنائية

سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا حاسمًا وقاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز على تولوز 2-1 السبت في الدوري الفرنسي.

أقيمت المباراة في ملعب “حديقة الأمراء” معقل النادي الباريسي، لحساب الجولة الـ22 من المسابقة، أمام نحو 40 ألف مشجّع.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بواقع 54 نقطة، مبتعدًا بفارق مريح عن الوصيف أولمبيك مارسيليا (46).

الهولندي فراكو فان دن بومل افتتح التسجيل لتولوز في الدقيقة 20، وعادل المغربي أشرف حكيمي النتيجة في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني سجّل ميسي هدف الفوز لباريس سان جيرمان إثر تمريرة حاسمة ذكية من حكيمي.

وبات في رصيد ميسي 15 هدفًا هذا الموسم بقيمص الـ”بي إس جي” في كل البطولات، فضلًا عن تقديم 14 تمريرة حاسمة.

شاهد هدف ميسي ضد تولوز