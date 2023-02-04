شاهد.. فولهام يجبر تشيلسي على التعادل في الديربي

فرض فولهام التعادل السلبي 0-0 على صاحب الأرض تشيلسي سهرة الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة بين الفريقين في ملعب “ستامفورد بريدج” معقل تشيلسي أمام نحو 40 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم ستيورات أتويل.

وبقى تشيلسي تاسعًا على اللائحة برصيد 30 نقطة، في حين ارتقى فولهام إلى المركز الـ6 بعد التعادل في الديربي بواقع 32 نقطة.

ومثّل التعادل أمام فولهام خيبة أمل لجماهير تشيلسي بعد أن صرف المالك الجديد للنادي، رجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي، قرابة 350 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق أبوابه في الأول من فبراير الحالي للعام 2023.

وجلب النادي الملقّب بـ”البلوز” 8 صفقات أبرزها متوسط الميدان إنزو بيريز الفائز مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 من بنفيكا البرتغالي مقابل 130 مليون يورو، إضافة إلى الجناح الأوكراني الشاب ميخايلو مودريك من شاختار دونتسك مقابل 100 مليون يورو.

شاهد ملخص مباراة تشيلسي وفولهام