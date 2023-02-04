زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب أفغانستان

البلاد – وكالات

أعلن المركز القومي الأفغاني لعلوم الزلازل، تسجيل زلزال شدته 3ر4 درجة بمقياس ريختر ضرب أفغانستان صباح اليوم السبت.

وذكر المركز الأفغاني – في معرض تدوينة له على موقع (تويتر) – أنه تم تسجيل هذا الزلزال عند خط عرض 64ر36 درجة وخط طول 46ر71 درجة، وعلى عمق 186 كيلومتراً.. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.

ومن جانبها ، أشارت قناة تليفزيونية إخبارية أفغانية إلى أنه وفقاً لإحصائيات رسمية، فإن الزلزال الذي ضرب إقليمي باكتيكا وخوست خلال فصل الصيف الماضي تسبب في تدمير أكثر من 7800 منزل، من بينها 6آلاف منزل في منطقة جايان باقليم باكتيكا.