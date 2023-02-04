تراجع الذهب عالميًا.. تعرف على الأسعار في المملكة اليوم

البلاد- متابعات

تراجعت أسعار الذهب بالمملكة اليوم السبت، حيث سجل الجرام عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو 196.64 ريالا، مقارنة مع نحو 201.71 بإغلاق أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 224.73 ريالا، وعيار 22 نحو 206.01 ريال، وعيار 18 نحو 168.55 ريالا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو 1,887.77 ريالا، والجنيه عيار 22 نحو 1,977.66 ريالا، والجنيه عيار 24 نحو 2,157.45 ريالا

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو 1,168.62 ريالا، والسبيكة 10 جرامات نحو 2,310.27 ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو 4,589.07 ريال، فيما بلغت السبيكة 50 جرامًا نحو 11,394.03 ريال، والسبيكة 100 جرام نحو22,743.11 ريالا، والسبيكة 1 كجم نحو 226,307.41 ريالا

وعلى المستوى العالمي، انخفض سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل 1865.52 دولارا للأونصة.