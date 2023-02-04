الرياضة

الأهلي يتخطى سياتل ويواجه ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1444 هـ       4 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

جدة- محمود العوضي
تأهل فريق الأهلي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب، وذلك عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي 1 / صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب” ابن بطوطة” في مدينة طنجة المغربية أمام 60 ألف متفرج.

سجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء. وبتلك النتيجة ضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع العملاق الإسباني ريال مدريد بطل أوروبا في الدور قبل النهائي في العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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