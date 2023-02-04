الأهلي يتخطى سياتل ويواجه ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية

جدة- محمود العوضي
تأهل فريق الأهلي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب، وذلك عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي 1 / صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب” ابن بطوطة” في مدينة طنجة المغربية أمام 60 ألف متفرج.
سجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء. وبتلك النتيجة ضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع العملاق الإسباني ريال مدريد بطل أوروبا في الدور قبل النهائي في العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل.
د88' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق افشة
الأهلي المصري 1 × 0 سياتل ساوندرز الأمريكي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/fONOM3PLJv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023